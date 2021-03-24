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Nurseli İdiz'in kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış...

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Nurseli İdiz'in hayatını merak eden sosyal medya kullanıcıları, Elif İdiz'i görünce şoke oldu. Annesi gibi oldukça yetenekli olan Elif, hem oyuncu hem de müzisyen... İşte başta Nurseli İdiz'in kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

24.03.2021 12:06 - Son Güncelleme: 24.03.2021 12:11
Nurseli İdiz'in kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de sanatçı olmayı seçti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı olarak da dikkat çeken Elif İdiz, annesi ile 'Dualar Kalıcıdır' adlı oyunda birlikte rol aldı.

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Nurseli İdiz'in kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış...

İşte müzisyen Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz'in 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Nurseli İdiz'in kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış...

OYA BAŞAR VE KIZI AYŞE KIRCA

Nurseli İdiz'in kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış...
Nurseli İdiz'in kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış...

OYA BAŞAR VE KIZI AYŞE KIRCA