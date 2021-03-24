Nurseli İdiz'in kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış...

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Nurseli İdiz'in hayatını merak eden sosyal medya kullanıcıları, Elif İdiz'i görünce şoke oldu. Annesi gibi oldukça yetenekli olan Elif, hem oyuncu hem de müzisyen... İşte başta Nurseli İdiz'in kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

24.03.2021 12:06 - Son Güncelleme: 24.03.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





