Nurseli İdiz önce bornozuyla yatakta sere serpe uzandı sonra yarı çıplak masaj yaptırdı! 61'lik Nurseli İdiz’in son hali çok konuşuldu
Nurseli İdiz önce bornozuyla yatakta sere serpe uzandı, sonra yarı çıplak masaj yaptırdı! Kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen 61 yaşındaki Nurseli İdiz'in masaj keyfi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, önce bornozuyla sere serpe yatakta uzandığı ardından da yarı çıplak masaj yaptırdığı anlar birçok magazin sayfası tarafından yayınlandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken görüntüler, binlerce yorum aldı. Öte yandan Nurseli İdiz'in son hali de çok konuşuldu. İşte Nurseli İdiz'in sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri...
24.04.2022 01:07 - Son Güncelleme: 24.04.2022 01:16
"Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyuran ve birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Nurseli İdiz, kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelmişti.
Nurseli İdiz, bu kez bambaşka bir konuyla gündem oldu. İdiz'in masaj keyfi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken görüntüler, binlerce yorum aldı. Öte yandan Nurseli İdiz'in son hali de çok konuşuldu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Nurseli İdiz'in son hali için "Yıllara meydan okuyor" yorumunda bulunurken bir kısmı bu konuda olumsuz yorumda bulundu.