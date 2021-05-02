Nursel Köse'den bomba Nurgül Yeşilçay açıklaması! "Arama ihtiyacı hissetmedim"
Nursel Köse, Jülide Ateş'in programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Nursel Köse, Nurgül Yeşilçay'ın "Nursel Köse'ye çok kırgınım" sözlerine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. İşte 60 yaşındaki oyuncu Nursel Köse'den gelen Nurgül Yeşilçay açıklaması...
Köse, "Vefasız olabilirim, vefa neyse bugünkü çağda, hele ki bizim branşta. Bir dizi çektiğimizde çok yoğun bir şekilde yan yanasın, kendi ailenden çok bütün dizi efradını görüyoruz. Dizi bitince başka işler başlıyor ve otomatikten kopuyoruz. Ben zaten sürekli arkadaşlıklar götüren bir insan değilim, arkadaşlığımı koruyamıyorum. Bir araya geldiğimizde de 10 yıl bile geçse, aynı noktadan başlayabiliyorum. Nurgül'le helalleşmemiz olmadı.
"Nurgül dobradır, çok takdir ettiğim bir oyuncu, Koç Burcu, ayakları yerde olan, güçlü kadın. Orada alındığı noktalar olabilir. Diziden ayrılmadan önce konuştuk, bir insan bana derse 'kararlıyım, bitireceğim' tekrar arama ihtiyacını hissetmedim. Kırgındır, ama sebebini anlamıyorum. Bana kırgın olduğu sebep bana biraz yabancı, kendisine buradan öpücük yolluyorum" yanıtını verdi.