Nursel Köse'den bomba Nurgül Yeşilçay açıklaması! "Arama ihtiyacı hissetmedim"

Köse, "Vefasız olabilirim, vefa neyse bugünkü çağda, hele ki bizim branşta. Bir dizi çektiğimizde çok yoğun bir şekilde yan yanasın, kendi ailenden çok bütün dizi efradını görüyoruz. Dizi bitince başka işler başlıyor ve otomatikten kopuyoruz. Ben zaten sürekli arkadaşlıklar götüren bir insan değilim, arkadaşlığımı koruyamıyorum. Bir araya geldiğimizde de 10 yıl bile geçse, aynı noktadan başlayabiliyorum. Nurgül'le helalleşmemiz olmadı.