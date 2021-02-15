Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! İşte 'Var mısın Yok musun'la ünlenen Nursel'in Moskova paylaşımı

'Var mısın Yok musun' isimli yarışma programı ile hayatımıza girdi Nursel Ergin. Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla kara atlayan sunucu Nursel Ergin, Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında evlendiği iş insanı Murat Akyer ile Moskova tatilinden paylaşımlarda bulunan Nursel Ergin'in mayosuyla kara atladığı anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ergin'e ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan ise 'Neden?' şeklinde tepki geldi. İşte Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladığı anlar..

15.02.2021 12:27 - Son Güncelleme: 15.02.2021 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





