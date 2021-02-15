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Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! İşte 'Var mısın Yok musun'la ünlenen Nursel'in Moskova paylaşımı

'Var mısın Yok musun' isimli yarışma programı ile hayatımıza girdi Nursel Ergin. Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla kara atlayan sunucu Nursel Ergin, Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında evlendiği iş insanı Murat Akyer ile Moskova tatilinden paylaşımlarda bulunan Nursel Ergin'in mayosuyla kara atladığı anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ergin'e ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan ise 'Neden?' şeklinde tepki geldi. İşte Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladığı anlar..

15.02.2021 12:27 - Son Güncelleme: 15.02.2021 12:44
Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! İşte Var mısın Yok Musun'la ünlenen Nursel'in Moskova paylaşımı

Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! İşte Var mısın Yok Musun'la ünlenen Nursel'in Moskova paylaşımı

2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlenen sunucu Nursel Ergin, eşiyle birlikte Moskova tatiline gitmişti. Ergin, son paylaşımıyla gündem oldu.

Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! İşte Var mısın Yok Musun'la ünlenen Nursel'in Moskova paylaşımı

Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Nursel Ergin, Moskova'da eksi 18 derece soğukta, siyah mayosunu giyerek karlara atladı.

Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! İşte Var mısın Yok Musun'la ünlenen Nursel'in Moskova paylaşımı

Karda yuvarlanan ünlü sunucu, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Mayoyla karlara atlayan Nursel Ergin, kendisine 'Neden?' diye soran şarkıcı Işın Karaca'ya yanıt verdi.

Nursel Ergin mayosuyla -18 derece soğukta kara atladı! İşte Var mısın Yok Musun'la ünlenen Nursel'in Moskova paylaşımı


Ergin, "Rusya'da bu bir ritüel önce banya dedikleri bizim saunamız da terliyorlar, sonra kar banyosu yapıyorlar. Bütün hücreler hareketlenip kan dolaşımı artıyor. Sağlıklarını buna borçlu olduklarını söylüyorlar. Bende yaşadığım bu farklı deneyimi sosyal platformumda yayınladım… Herkese sevgiler" dedi.