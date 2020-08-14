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Nuri Alço'dan balayı fotoğrafı! İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 69 yaşındaki Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile Temmuz ayında nikah masasına oturdu. 1 yıl önce kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklif eden Nuri Alço, eşi ile birlikte balayı fotoğrafı paylaştı! İşte Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu'nun Marmaris tatilinden gelen kare...

14.08.2020 13:13 - Son Güncelleme: 14.08.2020 13:32
Nuri Alço'nun balayı fotoğrafı! İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz mart ayında sahne aldığı restoranda, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Nuri Alço'nun balayı fotoğrafı! İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, corona virüs sebebiyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

Nuri Alço'nun balayı fotoğrafı! İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

BALAYINDAN PAYLAŞTI

Alço, Instagram hesabından 33 yaş küçük eşiyle Marmaris tatilinde çekilen bir kareyi paylaştı. Usta oyuncunun balayı fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Nuri Alço'nun balayı fotoğrafı! İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

AYNI ZAMANDA MENAJERİ

Alço'nun 33 yaş küçük eşi, aynı zamanda menajerliğini de üstleniyor.

Nuri Alço'nun balayı fotoğrafı! İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun balayı fotoğrafı ve ünlülerin partnerleri...

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