Nuri Alço'dan balayı fotoğrafı! İşte 69 yaşındaki Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz mart ayında sahne aldığı restoranda, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.