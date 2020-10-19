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Nuri Alço baba olmak istiyor! 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 69 yaşındaki Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile Temmuz ayında nikah masasına oturdu. 1 yıl önce kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklif eden Nuri Alço, baba olmak istediğini söyledi, eşi ise yoğunluğa dert yandı. İşte 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

19.10.2020 12:26 - Son Güncelleme: 19.10.2020 12:26
Nuri Alço baba olmak istiyor! 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz mart ayında sahne aldığı restoranda, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Nuri Alço baba olmak istiyor! 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, corona virüs sebebiyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

Nuri Alço baba olmak istiyor! 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Nuri Alço baba olmak istediğini söyledi, eşi Burcu "Boş vaktini yakalarsam olur" diyerek güldü. Nuri Alço "Tüp bebek düşünüyor musunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı: : "Genç bir karım var, ben de aslan gibiyim. Normal yollarla anne-baba olmak istiyoruz."

Nuri Alço baba olmak istiyor! 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...
Nuri Alço baba olmak istiyor! 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...
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