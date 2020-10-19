Nuri Alço baba olmak istiyor! 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu...

Nuri Alço baba olmak istediğini söyledi, eşi Burcu "Boş vaktini yakalarsam olur" diyerek güldü. Nuri Alço "Tüp bebek düşünüyor musunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı: : "Genç bir karım var, ben de aslan gibiyim. Normal yollarla anne-baba olmak istiyoruz."