Nurhan Damcıoğlu 'ben daha ölmedim göreceksiniz' dedi ortaya çıktı! 80'lik sanatçıyı görenler 'yıllar teğet geçmiş' diyor

Nurhan Damcıoğlu 'ben daha ölmedim göreceksiniz' dedi ortaya çıktı! Kantocu, ses sanatçısı ve oyuncu Nurhan Damcıoğlu, Poyraz Şen (11) ile Kuzey Karaca (10) ve Hanzade Akın'ın (10) yazdığı hikayeyi senaryoya dönüştüren Mustafa Şahin'in yönetmenliğini yaptığı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın hazinesini konu alan 'Üç Afacan Barbaros'un Sırrı' isimli çocuk filmi için uzun bir aranın ardından yeniden kameralar karşısına geçti.

İşte Nurhan Damcıoğlu'nun son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...