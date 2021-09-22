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Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti

Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti

Nurgül Yeşilçay'ın oğluna bakın! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Nurgül Yeşilçay, bu kez Cem Özer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yeşilçay'ın "Yakışıklı badyguardımla tanışın" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Annesinin boyunu geçen Osman Nejat'ın babasıyla benzerliği ise dikkat çekti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat ile yaptığı o paylaşım...

22.09.2021 17:46 - Son Güncelleme: 22.09.2021 17:46
Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, katıldığı bir ödül töreninden paylaşımlarda bulundu. Ünlü oyuncunun, gecede kendisine eşlik eden oğlu Osman Nejat ile verdiği poz ise dikkat çekti.

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Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti

Güzelliğiyle ödül törenine damga vuran Yeşilçay, Cem Özer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti

Nurgül Yeşilçay'ın "Yakışıklı badyguardımla tanışın" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti

Annesinin boyunu geçen Osman Nejat'ın babasıyla benzerliği ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Babasının kopyası' yorumlarında bulundu.

Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti

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