Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! ‘Yakışıklı badyguardımla tanışın’ dedi paylaştı Osman Nejat’ın babasıyla benzerliği dikkat çekti
Nurgül Yeşilçay'ın oğluna bakın! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Nurgül Yeşilçay, bu kez Cem Özer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yeşilçay'ın "Yakışıklı badyguardımla tanışın" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Annesinin boyunu geçen Osman Nejat'ın babasıyla benzerliği ise dikkat çekti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat ile yaptığı o paylaşım...
22.09.2021 17:46
- Son Güncelleme: 22.09.2021 17:46
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, katıldığı bir ödül töreninden paylaşımlarda bulundu. Ünlü oyuncunun, gecede kendisine eşlik eden oğlu Osman Nejat ile verdiği poz ise dikkat çekti.
Güzelliğiyle ödül törenine damga vuran Yeşilçay, Cem Özer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Nurgül Yeşilçay'ın "Yakışıklı badyguardımla tanışın" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.
Annesinin boyunu geçen Osman Nejat'ın babasıyla benzerliği ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Babasının kopyası' yorumlarında bulundu.