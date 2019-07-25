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Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...

Nurgül Yeşilçay Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Son dönemlerde sosyal medya hesabını sık kullanna ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, makyajsız halini paylaştı. Son olarak ayakları ile gündeme gelen Nurgül Yeşilçay bu kez de doğal güzelliği ile sosyal medyayı salladı. Bir takipçisi Yeşilçay'a, "Kendisini makyaja bulayanlar görsün de ibret alsınlar" şeklinde yorumda bulundu.

25.07.2019 14:41 - Son Güncelleme: 25.07.2019 14:49
Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...

Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız hali sosyal medyada olay yaratacağa benziyor. Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, magazin muhabirlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşmıştı. 43 yaşındaki güzel oyuncu, ayaklarını güzel bulan takipçisine verdiği yaanıtla çok konuşulurken bu kez de bir takipçisinin Yeşilçay'a yaptığı yorum dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından tatil pozunu paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın ayağını beğenen takipçisine verdiği, "Gözler baya bozuk mu ki..." yanıtı çok konuşulmuştu. Bu kez de makyajsız halini Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu yine olay yarattı. Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız halini gören bir takipçisi, "Yüzünü makyaja bulayanlar görsün de ibret alsınlar" şeklinde yorumda bulundu...

Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...

Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu Meryem Uzerli, makyajsız hali ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

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