Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...
Nurgül Yeşilçay Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Son dönemlerde sosyal medya hesabını sık kullanna ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, makyajsız halini paylaştı. Son olarak ayakları ile gündeme gelen Nurgül Yeşilçay bu kez de doğal güzelliği ile sosyal medyayı salladı. Bir takipçisi Yeşilçay'a, "Kendisini makyaja bulayanlar görsün de ibret alsınlar" şeklinde yorumda bulundu.
Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız hali sosyal medyada olay yaratacağa benziyor. Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, magazin muhabirlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşmıştı. 43 yaşındaki güzel oyuncu, ayaklarını güzel bulan takipçisine verdiği yaanıtla çok konuşulurken bu kez de bir takipçisinin Yeşilçay'a yaptığı yorum dikkat çekti.
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından tatil pozunu paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın ayağını beğenen takipçisine verdiği, "Gözler baya bozuk mu ki..." yanıtı çok konuşulmuştu. Bu kez de makyajsız halini Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu yine olay yarattı. Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız halini gören bir takipçisi, "Yüzünü makyaja bulayanlar görsün de ibret alsınlar" şeklinde yorumda bulundu...