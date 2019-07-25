Nurgül Yeşilçay'dan kıskandıran paylaşım: Görsünler de ibret alsınlar...

Nurgül Yeşilçay Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Son dönemlerde sosyal medya hesabını sık kullanna ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, makyajsız halini paylaştı. Son olarak ayakları ile gündeme gelen Nurgül Yeşilçay bu kez de doğal güzelliği ile sosyal medyayı salladı. Bir takipçisi Yeşilçay'a, "Kendisini makyaja bulayanlar görsün de ibret alsınlar" şeklinde yorumda bulundu.

25.07.2019 14:41 - Son Güncelleme: 25.07.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





