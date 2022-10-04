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Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! “Tadını çıkartmak istiyorum” diyerek duyurdu! Bakın neler söyledi

İkinci Bahar dizisindeki 'Gülsüm' rolü ile tanınan ve birçok fenomen yapımda rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son günlerde ise fit haliyle dikkat çeken oyuncu, nasıl zayıfladığını açıkladı. Fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncunun zayıflama sırrı, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın fit halinin sırrı...

04.10.2022 19:12 - Son Güncelleme: 04.10.2022 19:12
Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! “Tadını çıkartmak istiyorum” diyerek duyurdu! Bakın neler söyledi

İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanınan Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'ta canlandırdığı "Bahar Karadağ" karakteriyle ününü artırdı.

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Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! “Tadını çıkartmak istiyorum” diyerek duyurdu! Bakın neler söyledi

Birçok fenomen yapımda rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! “Tadını çıkartmak istiyorum” diyerek duyurdu! Bakın neler söyledi

Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, son günlerde fit haliyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! “Tadını çıkartmak istiyorum” diyerek duyurdu! Bakın neler söyledi

Fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, nasıl zayıfladığını açıkladı.

Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! “Tadını çıkartmak istiyorum” diyerek duyurdu! Bakın neler söyledi

NİRGÜL YEŞİLÇAY'IN ZAYIFLAMA SIRRI
Nurgül Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı: "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum"

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