Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın aşk tatili! Evlerinin önünde denize giren çift Marmaris'i yaktı geçti: "Geliyorum aşkım"

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile önceki gün Marmaris'te görüntülendi.Issız bir koyda kiraladıkları evde tatillerine başlayan sevgililer bir süre çardaklarında sohbet ettikten sonra tatilleri için marketten erzak siparişi verdiler.