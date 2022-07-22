Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın aşk tatili! Evlerinin önünde denize giren çift Marmaris'i yaktı geçti: "Geliyorum aşkım"
Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın aşk tatili! Evlerinin önünde denize giren çift Marmaris'i yaktı geçti. Oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile önceki gün Marmaris'te görüntülendi. Issız bir koyda ev kiralayan çift, denizde eğlenceli anlar yaşarkan objektiflere takıldı. Tek başına denize giren Yeşilçay, Kocabay'ı yanına çağırdı. O sırada Necati Kocabay da iki kolunu yana açarak, "Geliyorum aşkım" dedikten sonra denize koştu. İşte o anlar...
"GELİYORUM AŞKIM"
Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın aşk tatili! Evlerinin önünde denize giren çift Marmaris'i yaktı geçti.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile önceki gün Marmaris'te görüntülendi.Issız bir koyda kiraladıkları evde tatillerine başlayan sevgililer bir süre çardaklarında sohbet ettikten sonra tatilleri için marketten erzak siparişi verdiler.
Denize sevgilisi Necati Kocabay'dan önce giren Yeşilçay ''Gel buraya'' diyerek sevgilisine denize girmesi için seslendi.
O sırada Necati Kocabay iki kolunu yana açarak ''Geliyorum aşkım'' dedikten sonra kendisini Nurgül Yeşilçay'ın kollarında buldu.Eğlenceli anlar yaşayan mutlu çift uzun bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına geçti.