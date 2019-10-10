Nurgül Yeşilçay ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan buluşma: Yazın evleneceğiz!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz akşam Bebek'te bir otelde görüntülendi. Yeni tiyatro projeleri için buluşan başarılı oyuncular çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Necati Kocabay ile 1 yıldır aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Düğün ne zaman?" sorusuna bakın ne cevap verdi.
10.10.2019 09:51
- Son Güncelleme: 10.10.2019 09:51
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