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Nurgül Yeşilçay ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan buluşma: Yazın evleneceğiz!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz akşam Bebek'te bir otelde görüntülendi. Yeni tiyatro projeleri için buluşan başarılı oyuncular çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Necati Kocabay ile 1 yıldır aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Düğün ne zaman?" sorusuna bakın ne cevap verdi.

10.10.2019 09:51 - Son Güncelleme: 10.10.2019 09:51
Nurgül Yeşilçay ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan buluşma: Yazın evleneceğiz!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Bebek'te bir otelde buluşup tiyatro projesi için sohbet ettiler. Necati Kocabay ile 2018'de beri aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Düğün ne zaman?" sorusuna bakın ne cevap verdi...

Nurgül Yeşilçay ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan buluşma: Yazın evleneceğiz!

NURGÜL YEŞİLÇAY VE SEVGİLİSİ NECATİ KOCABAY

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'a kendi yazdığı şarkıyla evlilik teklif etmişti. Yeşilçay evlilik sorusuna, "Kış aylarını ve soğuğu hiç sevmiyorum. Yazın evleneceğiz" yanıtını verdi.

Nurgül Yeşilçay ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan buluşma: Yazın evleneceğiz!

NAZ ELMAS VE SEVGİLİSİ EROL ÖZMANDIRACI

Naz Elmas'ın sevgilisi Erol Özmandıracı iş adamıdır. 2015 yazında Bodrum'da 'Cicişler' lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerle çapkınlık yaparken yakalanan ünlü patronun bu kaçamağı üzerine eşi Ceylin
Altunç boşanma davası açtı.

Nurgül Yeşilçay ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan buluşma: Yazın evleneceğiz!

GÖNÜL YAZAR'IN SEVGİLİSİ...

Geçtiğimiz 12 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan ünlü sanatçının yaklaşık 1 buçuk yıldır yönetmen Rüzgar Mağden ile birlikte olduğu ortaya çıktı..

Nurgül Yeşilçay ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan buluşma: Yazın evleneceğiz!

Gönül Yazar, kendinden 32 yaş küçük yönetmenle fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp aşkını ilan etti.

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