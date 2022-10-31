Nurgül Yeşilçay eski rakiplerine seslendi: "Ne kadar özledim Özgü Namal'ı izlemeyi, Sanem Çelik ve Başak Köklükaya'yı...Kızlar neredesiniz?"
Nurgül Yeşilçay eski rakiplerine seslendi. Özgü Namal'ın son halini gören Nurgül Yeşilçay Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 2020 yılının Ekim ayında eşi Serdar Oreal'ı kaybeden Özgü Namal, uzun bir süre ortalarda görülmemiş, deyim yerindeyse sırra kadem basmıştı. Tam 2 yıl sonra, Asmalımescit'te bir mekanda eğlencede görüntülenen Özgü Namal son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Nurgül Yeşilçay ise "Bugün Özgü Namal'ı gördüm! Ne kadar özledim onu seyretmeyi. Bizim jenerasyonda çok iyi oyuncular var. Mesela Sanem Çelik'i de özledim! Bazen rakip olmayı bazen omuz omuza olmayı bazen bi işi beraber sırtlamayı... Ha Başak Köklükaya'yı bir de! Offf, hadi kızlar nerdesiniz?" paylaşımını yaparak ünlü arkadaşlarına olan özlemini dile getirdi.
31.10.2022 12:36 - Son Güncelleme: 31.10.2022 12:36
"NE KADAR ÖZLEDİM ÖZGÜ NAMAL, SANEM ÇELİK VE BAŞAK KÖKLÜKAYA'YI..."
Özgü Namal'ın son halini gören Nurgül Yeşilçay'dan özlem dolu paylaşım geldi.
Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.