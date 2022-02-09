Nurella lakabıyla hafızalara kazındı! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafı... Nisan ayında hayatını kaybetmişti!

Ünlü modacı Nur Yerlitaş 2020 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 64 yaşında ölen ünlü modacı vefat etmeden bir yıl önce de beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. Beynindeki tümörden dolayı yoğun olarak kemoterapi gören Yerlitaş o dönem verdiği kilolarla da çok konuşulmuştu. Geçirdiği zor günleri "Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu." diyerek anlatan Nurella lakaplı modacının ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. İşte geçtiğimiz Nisan ayında yaşamını yitiren Nurella'nın çoğu kişinin görmediği gençlik fotoğrafı...