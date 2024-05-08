Nur Yerlitaş'ın gözde yarışmacısının sarı saçlarından eser kalmamış... İşte Benim Stlimin Ayşenur Balcı'nın son halini gören tanıyamadı!

Ayşenur Balcı, "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş bir isimdir. Yarışmada zaman zaman keskin yorumları ve sivri diliyle ön plana çıkan Balcı, aynı zamanda beğenilen tarzıyla da moda severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yarışma süresince Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu gibi ünlü jüri üyelerinden sık sık övgüler alan Balcı, stilini sürekli olarak geliştirerek moda dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.