Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı geçen günlerde bebek müjdesiyle gündem olmuştu. Hakan Ural, partneri Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Erkek bebek bekleyen Namlı daha sonra ise koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sağlık durumu hakkında bilgi vererek iyi olduğunu söylemişti. Hakan Ural da sosyal medyada yaptığı paylaşımla partnerine 'geçmiş olsun' demişti. Ural şimdi bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. 1988-1999 yılları arasında Sibel Can'la evli kalan, 2005'te ise Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Hakan Ural, hayatıyla ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı. Melisa, Engincan ve Gisela adında üç evladı olan sunucu, uzun uzadıya kaleme aldığı bir yazıyla takipçilerini duygulandırdı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...
27.06.2022 23:42 - Son Güncelleme: 27.06.2022 23:46
Nur Tuğba Namlı'nın partneri Hakan Ural "9 aylıkken vermiş" deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı...
17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.
Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan Hakan Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gidip geldikten sonra 1986 yapımı Mavi Yolculuk'ta Banu Alkan ile birlikte rol aldı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık oldu.