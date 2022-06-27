Vav TV İzle
Haberler Magazin Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı

Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı geçen günlerde bebek müjdesiyle gündem olmuştu. Hakan Ural, partneri Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Erkek bebek bekleyen Namlı daha sonra ise koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sağlık durumu hakkında bilgi vererek iyi olduğunu söylemişti. Hakan Ural da sosyal medyada yaptığı paylaşımla partnerine 'geçmiş olsun' demişti. Ural şimdi bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. 1988-1999 yılları arasında Sibel Can'la evli kalan, 2005'te ise Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Hakan Ural, hayatıyla ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı. Melisa, Engincan ve Gisela adında üç evladı olan sunucu, uzun uzadıya kaleme aldığı bir yazıyla takipçilerini duygulandırdı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...

27.06.2022 23:42 - Son Güncelleme: 27.06.2022 23:46
Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı

Nur Tuğba Namlı'nın partneri Hakan Ural "9 aylıkken vermiş" deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı

17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.

Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı

Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satarak geçimini sağlayan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve hayatı birden değişti.

Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı

Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan Hakan Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gidip geldikten sonra 1986 yapımı Mavi Yolculuk'ta Banu Alkan ile birlikte rol aldı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Nur Tuğba Namlı’nın partneri Hakan Ural “9 aylıkken vermiş” deyip ilk kez açıkladı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kayıtsız kalmadı

Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık oldu.

SON DAKİKA