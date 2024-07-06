Nur Tuğba Namlı çocuklarıyla bir gününü paylaştı! "Sıcakta oyalama taktikleri" dedi o anlar yüzleri gülümsetti! İşte Nur Tuğba Namlı ve çocukları...

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, sıcak yaz günlerinde çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. "Sıcakta oyalama taktikleri" başlığıyla yayınladığı bu sevimli anlar, izleyenlerin yüzlerini gülümsetti. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o paylaşımı...

2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı milyonların yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

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Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, son olarak çocuklarıyla yaptığı paylaşımla dikkatleri üstüne çekti. 467 B takipçisi olan güzel, çocuklarıyla bir gününü paylaştı.