Nur Tuğba Namlı bakın neyden dert yandı! Eşi ve çocuklarıyla aile pozu verdi: "İmkansız bunu kabul ettim..."

Bir dönem Hakan Ural'la kamera karşısına geçen güzel sunucu Nur Tuğba Namlı, sosyaş medyayı çok sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 469 bin takipçisi olan sarışın güzel, bu kez sosyal medya hesabından tatlı sitemde bulundu. Eşi ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan Nur Tuğba Namlı'nın o isyanı...
Bir dönem Hakan Ural'la kamera karşısına geçen güzel sunucu Nur Tuğba Namlı, sosyaş medyayı çok sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 469 bin takipçisi olan sarışın güzel, bu kez sosyal medya hesabından tatlı sitemde bulundu. Eşi ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan Nur Tuğba Namlı'nın o isyanı...
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'la kamera karşısına geçerek başarılı sunuculuğu ile ortalığı salladı.
Instagram'da 469 bin takipçisi olan sarışın güzel sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.