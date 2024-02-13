43 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?
Rize kökenli Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biri olan Fettahoğlu, Beşiktaş Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı.
Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra borsa spikerliği yapmaya başlayan Fettahoğlu, o sırada tanıştığı ve bir dönem evli olduğu Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi.