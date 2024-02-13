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Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi kendisi gibi ünlü! İlk kez duyanlar şaşıp kaldı! Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer...

Birçok yapımda rol alan ve şimdilerde Tayanç Ayaydın ile partner olan Nur Fettaoğlu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İki kız kardeş için "Hiç benzemiyorlar" yorumları yapıldı. Bakın Nur Fettahoğlu'nun kardeşi kim...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 12:51 Güncelleme 13 Şubat 2024, 12:51
Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi kendisi gibi ünlü! İlk kez duyanlar şaşıp kaldı! Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer... 1

43 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi kendisi gibi ünlü! İlk kez duyanlar şaşıp kaldı! Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer... 2

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Rize kökenli Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biri olan Fettahoğlu, Beşiktaş Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı.

Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi kendisi gibi ünlü! İlk kez duyanlar şaşıp kaldı! Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer... 3

Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra borsa spikerliği yapmaya başlayan Fettahoğlu, o sırada tanıştığı ve bir dönem evli olduğu Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi.

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