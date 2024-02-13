Birçok yapımda rol alan ve şimdilerde Tayanç Ayaydın ile partner olan Nur Fettaoğlu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İki kız kardeş için "Hiç benzemiyorlar" yorumları yapıldı. Bakın Nur Fettahoğlu'nun kardeşi kim...