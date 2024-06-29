Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde kariyerinin altın çağını yaşayan Nur Fettahoğlu, güzelliği ve oyunculuğuyla her daim beğeni topladı. Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinin yıldızı olan Nur Fettahoğlu'nun güzeller güzeli kızını daha önce gördünüz mü?
Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinin yıldızı olan Nur Fettahoğlu'nun güzeller güzeli kızını daha önce gördünüz mü?
Yer aldığı her dizide oyunculuğuyla ön plana çıkan Nur Fettahoğlu, magain gündeminin yakın markajında olmaya devam ediyor.
Instagram'da 1,8 milyon takipçisi olan Nur Fettahoğlu, 2008-2011 yılları arasında Murat Aysan ile 2013-2021 yılları arasında ise Levent Veziroğlu ile evli kaldı. 2016 yılında Fettahoğlu, Elisa Güzin adını verdiği kızı ile anne olmanın mutluluğunu yaşadı.