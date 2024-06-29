Nur Fettahoğlu'nun güzeller güzeli kızını daha önce gördünüz mü? Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinin yıldızının kızı...

Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde kariyerinin altın çağını yaşayan Nur Fettahoğlu, güzelliği ve oyunculuğuyla her daim beğeni topladı. Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinin yıldızı olan Nur Fettahoğlu'nun güzeller güzeli kızını daha önce gördünüz mü?