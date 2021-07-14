Vav TV İzle

Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Sosyal medya çalkalandı görenler dönüp bir daha baktı

Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Son olarak Kağıt Ev dizisinde Aylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, yapımın final yapmasının ardından tatile çıktı. Tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, son olarak siyah mayosu ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Fettahoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ünlü isimlerinde yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Nur Fettahoğlu'nun çok konuşulan o pozu...

14.07.2021 23:08 - Son Güncelleme: 14.07.2021 23:08
Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Sosyal medya çalkalandı görenler dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, son olarak Kağıt Ev dizisinde canlandırdığı Aylin karakteri ile televizyon izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin final yapmasının ardından eski eşi Levent Veziroğlu tatile çıkan Fettahoğlu, uzun süre gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Sosyal medya çalkalandı görenler dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nur Fettahoğlu, şimdi ise siyah mayosu ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Sosyal medya çalkalandı görenler dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, siyah mayosuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Sosyal medya çalkalandı görenler dönüp bir daha baktı

Düzgün fiziği ile hayranlarından tam not alan Fettahoğlu'nun paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı.

Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Sosyal medya çalkalandı görenler dönüp bir daha baktı

Pınar Altuğ, Burcu Bininci, Hande Doğandemir'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler, oyuncunun paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.