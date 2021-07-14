Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Sosyal medya çalkalandı görenler dönüp bir daha baktı
Nur Fettahoğlu siyah mayosu ile şov yaptı! Son olarak Kağıt Ev dizisinde Aylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, yapımın final yapmasının ardından tatile çıktı. Tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, son olarak siyah mayosu ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Fettahoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ünlü isimlerinde yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Nur Fettahoğlu'nun çok konuşulan o pozu...
14.07.2021 23:08
- Son Güncelleme: 14.07.2021 23:08
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, son olarak Kağıt Ev dizisinde canlandırdığı Aylin karakteri ile televizyon izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin final yapmasının ardından eski eşi Levent Veziroğlu tatile çıkan Fettahoğlu, uzun süre gündem olmuştu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nur Fettahoğlu, şimdi ise siyah mayosu ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.