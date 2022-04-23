RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...

Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...

Nükhet Duru'nun oğlunun babası bakın kim çıktı! Sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Niğdeli olan 67 yaşındaki sanatçının özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nükhet Duru'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oğlu Cem'in babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nükhet Duru'nun eski eşi kimmiş...

23.04.2022 21:52 - Son Güncelleme: 23.04.2022 21:52
Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...

Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olmasının ardından gündeme gelen Nükhet Duru'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...

1971'de, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım atan Duru'nun özellikle aşk hayatı mercek altına alındı.

Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...

Bir röportajında oğlu Cem için "Oğlumla ilgili çok konuşmuyorum. Hayat boyu onu medyadan sakladım. Onun benim şöhretimi taşıması gerekmiyor çünkü" ifadelerini kullanan Duru'nun en çok çocuğunun babası merak edildi.

Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...

Oğlu Cem'in babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...

İşte başta Nükhet Duru olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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