Nükhet Duru’nun ‘medyadan sakladım’ dediği oğlunun babası bakın kim çıktı! Eski eşini duyan inanamadı! 67 yaşındaki Nükhet meğer...
Nükhet Duru'nun oğlunun babası bakın kim çıktı! Sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Niğdeli olan 67 yaşındaki sanatçının özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nükhet Duru'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oğlu Cem'in babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nükhet Duru'nun eski eşi kimmiş...
23.04.2022 21:52 - Son Güncelleme: 23.04.2022 21:52
Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olmasının ardından gündeme gelen Nükhet Duru'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.