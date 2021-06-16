Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954'te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru'dur ama nüfus memuru yanlışlıkla 'Durum' yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız 'Nükhet Duru' adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.