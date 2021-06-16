Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!
Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nükhet Duru, takipçisinden gelen yorum sonrası çılgına döndü. Duru'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı. Duru'nun verdiği yanıt olay oldu.
Usta sanatçı Nükhet Duru, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "menopoza girmişsin" şeklinde yorum yazan hayranına tepki gösterdi. Nükhet Duru'nun sosyal medyada paylaştığı karesine bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı.
Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Nükhet Duru'nun hayatı duyanları şaşırttı. Gözlerden uzak yaşayan bir oğlu olduğu ortaya çıkan 66 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru oldukça ağır bir hayat yaşamış. 13 yaşında kadar annesinin öldü bildiği Nükhet Duru bir keresinde de namaz kılıp intihat etmiş. Nükhet Duru'nun anlattıkları sizi çok şaşırtacak.
Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954'te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru'dur ama nüfus memuru yanlışlıkla 'Durum' yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız 'Nükhet Duru' adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.