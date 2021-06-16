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Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nükhet Duru, takipçisinden gelen yorum sonrası çılgına döndü. Duru'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı. Duru'nun verdiği yanıt olay oldu.

16.06.2021 16:57 - Son Güncelleme: 16.06.2021 17:42
Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

Usta sanatçı Nükhet Duru, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "menopoza girmişsin" şeklinde yorum yazan hayranına tepki gösterdi. Nükhet Duru'nun sosyal medyada paylaştığı karesine bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı.

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Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

"CANIMIN İSTEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM"

Bu yorumu gören usta sanatçı, takipçisine yanıt verdi: Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim.

Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

"Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız! Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım."

Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Nükhet Duru'nun hayatı duyanları şaşırttı. Gözlerden uzak yaşayan bir oğlu olduğu ortaya çıkan 66 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru oldukça ağır bir hayat yaşamış. 13 yaşında kadar annesinin öldü bildiği Nükhet Duru bir keresinde de namaz kılıp intihat etmiş. Nükhet Duru'nun anlattıkları sizi çok şaşırtacak.

Nükhet Duru 'menopoza girmişsin'le başlayan yazan çirkin yorumu ifşaladı üstüne bir de tokat gibi yanıt verdi!

Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954'te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru'dur ama nüfus memuru yanlışlıkla 'Durum' yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız 'Nükhet Duru' adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.