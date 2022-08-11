Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı
İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yoksul bir ailede dünyaya gelen 'Nostalji Kraliçesi' lakaplı ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, 3 milyonluk saatiyle gündemde... Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, 63.yaşını Bodrum'da karşıladı. Muazzez Ersoy, kolundaki saatle dikkat çekti. Ersoy'a saati kimin verdiği bilinmezken, fiyatı dudak uçuklatan cinsten...
11.08.2022 09:54 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:55