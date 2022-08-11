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Haberler Magazin Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı

İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yoksul bir ailede dünyaya gelen 'Nostalji Kraliçesi' lakaplı ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, 3 milyonluk saatiyle gündemde... Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, 63.yaşını Bodrum'da karşıladı. Muazzez Ersoy, kolundaki saatle dikkat çekti. Ersoy'a saati kimin verdiği bilinmezken, fiyatı dudak uçuklatan cinsten...

11.08.2022 09:54 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:55
Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi.

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Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı

Ailesi ve yakın dostları ile Bodrum'da deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan usta yorumcunun pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı

Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı

Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saat dikkat çekerken, ısrarlara rağmen kimin hediyesi olduğunu söylemedi.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’a 63.yaşı için 180 bin euroluk hediye! Hediyenin sahibi meçhul görenlerin gözleri de saatte kaldı

Özel yapım saatin değerinin 180 bin Euro olduğu öğrenildi.

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