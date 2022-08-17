Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy mayolu paylaştı beğen butonu çöktü 'gencecik kız gibisin maşallah' Kim inanır 63 yaşında olduğuna
İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yoksul bir ailede dünyaya gelen 'Nostalji Kraliçesi' lakaplı ünlü sanatçı Muazzez Ersoy 63.yaşını Bodrum'da karşılamıştı. Ersoy'un doğum günü kutlamasına, kimin hediye ettiği bilinmeyen ve fiyatı dudak uçuklatan saati damgasını vurmuştu. Ersoy'dan yeni yaşının ilk günlerinde sosyal medyayı kasıp kavuran mayolu paylaşımlar geldi. Ersoy'a 'gencecik kız gibisin maşallah', 'Allah nazarlardan korusun' yorumları yapıldı. İşte Muazzez Ersoy'un sosyal medyaya damgasını vurdu.
17.08.2022 09:43 - Son Güncelleme: 17.08.2022 09:43
Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına Bodrum'da girmişti. 63 yaşına basan Muazzez Ersoy arkadaşlarıyla gittiği mekanda gönlünce eğlenmişti. Ersoy'dan yeni yaşının ilk günlerinde ortalığı kasıp kavuran Instagram paylaşımları geldi. İşte detaylar...
Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, 'Nostalji Kraliçesi' geçtiğimiz günlerde 63. yaşını kutlamıştı.