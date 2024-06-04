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Nişantaşı'nda el ele görüntülendiler! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sokak tarzına bakın! Her hareketleri ayrı olay...

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Son olarak, ünlü çift Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Burak Özçivit, şık ve rahat bir tarzı tercih ederken, Fahriye Evcen ise zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı. Sokak stilleriyle dikkat çeken çiftin bu anları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte Nişantaşı'nda el ele görüntülenen çiftin o halleri ve detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:50 Güncelleme 04 Haziran 2024, 08:48
Nişantaşı’nda el ele görüntülendiler! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in sokak tarzına bakın! Her hareketleri ayrı olay... 1

Fahriye Evcen ve Burakj Özçivit'in Çalıkuşu dizisinde başlayan aşkları 2017 yılında nikah masasında devam etti.

Nişantaşı’nda el ele görüntülendiler! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in sokak tarzına bakın! Her hareketleri ayrı olay... 2

Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Nişantaşı'nda el ele görüntülendiler!

Nişantaşı’nda el ele görüntülendiler! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in sokak tarzına bakın! Her hareketleri ayrı olay... 3

Attıkları her adımla gündem olmayı başaran Özçivit ailesi, bu sefer sokak tarzıyla gündem oldu.

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