Nişantaşı'nda el ele görüntülendiler! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sokak tarzına bakın! Her hareketleri ayrı olay...

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Son olarak, ünlü çift Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Burak Özçivit, şık ve rahat bir tarzı tercih ederken, Fahriye Evcen ise zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı. Sokak stilleriyle dikkat çeken çiftin bu anları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte Nişantaşı'nda el ele görüntülenen çiftin o halleri ve detaylar...