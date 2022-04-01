Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday Girişken'in elden gitmesine ramak kalmış! Survivor'da bir aşk vakası birleşmede göz koydu
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, yarışmada her ne kadar birbirlerinden uzak duruyor gibi görünse de arka planda işler hiç öyle değilmiş.
01.04.2022 11:06 - Son Güncelleme: 01.04.2022 11:06
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor.
Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
BİRLEŞME PARTİSİ VAKASI
Geçtiğimiz günlerde Survivor 2022 All-Star'da birleşme partisi yapıldı. Edis konserinin yapıldığı partiye damga vuran isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı.