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Niran Ünsal'ın kızı meğer ünlü bir şarkıcıymış! Niran Ünsal'ın kızı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

44 yaşındaki ünlü şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı da annesi gibi şarkıcı çıktı... Bir süredir ortalarda görünmeyen Niran Ünsal günün en çok merak edilen isimlerinden biri haline geli. Niran Ünsal 5 kez evlilik yaptı ve bu evliliklerinden 3 kızı bir de oğlu oldu. İlk evliliğini Kaan Canbağ ile yaptı ve Hande adında bir kızı oldu. 2. evliliğini Peker Açıkalın ile yaptı ve Narin Şeker adında kızı oldu. 3. iliğini Selçuk Soğukçay ile yaptı. 4. evliliğini ise Oğuz Türküsev ile yaptı. 5. evlilğini imam nikahıyla İbrahim Gugu ile yaptı ve bu evlilikten Lidya ve Riva adında iki çocukları oldu. En büyük çocuğu Hande ise annesinden yolundan gitti ve şimdilerde sahnelerde boy gösteriyor. İşte başta Niran Ünsal'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

17.08.2020 14:01 - Son Güncelleme: 17.08.2020 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





