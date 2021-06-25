Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bırakıyor! Daha dün el kadardı şimdi 22 yaşında görenler şaştı kaldı
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 22 yaşına basan Ayşe Nazlı annesiyle birlikte tatil yapıyor. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızı ile tatil pozunu paylaştı.
25.06.2021 16:17
- Son Güncelleme: 25.06.2021 16:17
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız.
Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızı ile tatil pozunu paylaştı. İşte başta Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı olmak üzere ünlülerin çocukları.
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