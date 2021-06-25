Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bırakıyor! Daha dün el kadardı şimdi 22 yaşında görenler şaştı kaldı

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 22 yaşına basan Ayşe Nazlı annesiyle birlikte tatil yapıyor. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızı ile tatil pozunu paylaştı.

25.06.2021 16:17 - Son Güncelleme: 25.06.2021 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





