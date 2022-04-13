Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

90'ların sonuna kadar usta müzisyen Kayahan ile birlikte çalışan ve 50 yıllık kariyerinde birçok hit şarkıya imza atan Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.