Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 22 yaşına basan Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak Ayşe Nazlı ve annesi Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi.
13.04.2022 12:25 - Son Güncelleme: 13.04.2022 12:25
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız.
Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.
90'ların sonuna kadar usta müzisyen Kayahan ile birlikte çalışan ve 50 yıllık kariyerinde birçok hit şarkıya imza atan Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.