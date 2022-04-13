RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 22 yaşına basan Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak Ayşe Nazlı ve annesi Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi.

13.04.2022 12:25 - Son Güncelleme: 13.04.2022 12:25
Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız.

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Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

Ayşe Nazlı şimdi bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

4 ay yuvada kaldıktan sonra evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 20 yaşında güzel bir genç kız oldu.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi salına salına geziyor! Annesiyle yıllar sonra görüntülendi

90'ların sonuna kadar usta müzisyen Kayahan ile birlikte çalışan ve 50 yıllık kariyerinde birçok hit şarkıya imza atan Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

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