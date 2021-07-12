Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi güzelliğiyle nefes kesiyor! Ayşe Nazlı'nın dekolteli fotoğrafları olay oldu
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 22 yaşına basan Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. İşte merak edenler için Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...
12.07.2021 11:15
- Son Güncelleme: 12.07.2021 11:15
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız.
Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.
Ayşe Nazlı şimdi bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.
4 ay yuvada kaldıktan sonra evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 20 yaşında güzel bir genç kız oldu.
Aralarındaki 45 yaş farkına rağmen uyumlu takılan ikili beraber yurt dışı seyahatlerine gidiyor.