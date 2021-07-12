Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı daha dün el kadardı şimdi güzelliğiyle nefes kesiyor! Ayşe Nazlı'nın dekolteli fotoğrafları olay oldu

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 22 yaşına basan Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. İşte merak edenler için Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

12.07.2021 11:15 - Son Güncelleme: 12.07.2021 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





