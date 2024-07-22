Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına bastı! 'Yıllar su gibi aktı geçti' deyip beraber fotoğrafını paylaştı!

Şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran 69 yaşındaki Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe bugün 24 yaşına bastı. Nilüfer sosyal medya hesabından Ayşe Nazlı ile karelerini paylaşarak "Bugün benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti şimdi 24 yaşında genç bir hanım" ifadelerini kullandı. İşte Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı...