Nilperi Şahinkaya plajı kasıp kavurdu! Önce eğlendi sonra duş aldı bembeyaz teniyle olay oldu gören bir daha baktı! Sevgilisi Emre Yusufi...
Nilperi Şahinkaya plajı kasıp kavurdu! Sevgilisi Emre Yusufi ile tatile çıkan Nilperi bembeyaz teniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sıcak havanın gelmesi ile ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimileri tekne tatilinde, kimileri beachlerde, kimileri ise kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. İşte başta Nilperi olmak üzere sizler için derlediğimiz gündeme bomba gibi düşen ünlülerin 2023 tatil görüntüleri...
29.06.2023 08:47 - Son Güncelleme: 29.06.2023 08:54
ÜNLÜLER TATİLDE...
Nilperi Şahinkaya plajı kasıp kavurdu! Önce eğlendi sonra duş aldı bembeyaz teniyle olay oldu gören bir daha baktı! İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin tatil görüntüleri...
Nilperi Şahinkaya (32), heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi (42) ile Çeşme Dalyan'da bulunan The Beach Od Momo'da objektiflere yansıdı.Erken saatte beach'e gelen sevgililer, uzun süre arkadaşları ile sohbet ettiler. Önce arkadaşı ile denize giren Şanhinkaya'ya, daha sonra sevgilisi Yusufi de eşlik etti.