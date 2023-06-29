Nilperi Şahinkaya plajı kasıp kavurdu! Önce eğlendi sonra duş aldı bembeyaz teniyle olay oldu gören bir daha baktı! Sevgilisi Emre Yusufi...

Nilperi Şahinkaya (32), heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi (42) ile Çeşme Dalyan'da bulunan The Beach Od Momo'da objektiflere yansıdı.Erken saatte beach'e gelen sevgililer, uzun süre arkadaşları ile sohbet ettiler. Önce arkadaşı ile denize giren Şanhinkaya'ya, daha sonra sevgilisi Yusufi de eşlik etti.