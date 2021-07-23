Nilgün Belgün’ün genç sevgilisi bakın kim çıktı 'benden küçük ilk flörtümdü!' Yıllardır saklıyordu meğer Yıldız Tilbe de...
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan oyuncu, kimsenin bilmediği ilişkisinden de bahsetti. Nilgün Belgün'ün beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etmesiyle akıllara Yıldız Tilbe'nin eski açıklamaları geldi. İşte Nilgün Belgün'ün genç yaşta hayatını kaybeden ünlü müzisyen Uzay Heparı ile tanışma hikayesi ve sosyal medyada Uzay Heparı hakkında merak edilenler...
Sevilen sanatçı Nilgün Belgün, katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı itiraflarla gündeme damga vurdu. Bizim Mahalle, Çiçek Taksi, Yabancı Damat ve Akasya Durağı gibi dizilerden de tanınan Nilgün Belgün, uzun yıllardır sakladığı kendisinden yaşça ilk sevgilisinin kim olduğunu açıkladı. İtirafı ile olay yaratan Nilgün Belgün'ün eski aşkının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Nilgün Belgün "Hayatımda ilk defa küçük biri bana âşık oldu. O da Uzay Heparı'dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana âşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım.
Nilgün Belgün'ün beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etmesiyle akıllara Yıldız Tilbe'nin eski açıklamaları geldi. İşte Nilgün Belgün'ün genç yaşta hayatını kaybeden ünlü müzisyen Uzay Heparı ile tanışma hikayesi ve sosyal medyada Uzay Heparı hakkında merak edilenler...
Geçmişte bir dergiye konuşan Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu ve Uzay Heparı ile ilgi anlattığı anısı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.