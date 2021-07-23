Nilgün Belgün’ün genç sevgilisi bakın kim çıktı 'benden küçük ilk flörtümdü!' Yıllardır saklıyordu meğer Yıldız Tilbe de...

Nilgün Belgün "Hayatımda ilk defa küçük biri bana âşık oldu. O da Uzay Heparı'dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana âşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım.