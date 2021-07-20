Nilgün Belgün’ün eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Nilgün Belgün'ün eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı... Şarkılar Bizi Söyler programının 'Bayram Özel' bölümünde yer alan ünlü oyuncu Nilgün Belgün'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Jet Sosyete, Akasya Durağı, Yabancı Damat gibi yapımlarda yer alan Nilgün Belgün'ün özellikle eski eşleri merak konusu oldu. İkinci evliliğini İlhan Gencer'le yapan ve daha sonra Atilla Demircioğlu ile nikah masasına oturan Belgün'ün ilk eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Nilgün Belgün'ün ilk eşi kim çıktı...
20.07.2021 20:21
- Son Güncelleme: 20.07.2021 20:21
Şarkılar Bizi Söyler programının 'Bayram Özel' bölümünde yer alan ünlü oyuncu Nilgün Belgün'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı.
Nilgün Belgün'ün özellikle eski eşleri merak konusu oldu. İkinci evliliğini İlhan Gencer'le yapan ve daha sonra Atilla Demircioğlu ile nikah masasına oturan Belgün'ün ilk eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
İlk evliliğini 19 yaşındayken yapan Nilgün Belgün'ün eski eşi de kendisi gibi tiyatrocu çıktı. İşte Nilgün Belgün başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...