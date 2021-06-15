Nilay Deniz beyaz bikinisiyle havuz başında yaktı geçti bunalınca serin sulara daldı! Eşinden boşanan Kahraman Babam'ın yıldızı...

28 yaşındaki güzel oyuncu Nilay Deniz sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atıyor. Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık evliliğini bitiren güzel oyuncu Nilay Deniz, başrolünde oynadığı Kahraman Babam dizisi çekimlere ara verince soluğu Bodrum'da aldı. Adı aşk iddialarına karışan Nilay Deniz'e bir kız arkadaşı eşlik etti. Nilay Deniz'in düzgün fiziği ise mest etti. İşte Nilay Deniz'in tatilinden o görüntüleri.

15.06.2021 09:29 - Son Güncelleme: 15.06.2021 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





