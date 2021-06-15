Vav TV İzle

Nilay Deniz beyaz bikinisiyle havuz başında yaktı geçti bunalınca serin sulara daldı! Eşinden boşanan Kahraman Babam'ın yıldızı...

28 yaşındaki güzel oyuncu Nilay Deniz sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atıyor. Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık evliliğini bitiren güzel oyuncu Nilay Deniz, başrolünde oynadığı Kahraman Babam dizisi çekimlere ara verince soluğu Bodrum'da aldı. Adı aşk iddialarına karışan Nilay Deniz'e bir kız arkadaşı eşlik etti. Nilay Deniz'in düzgün fiziği ise mest etti. İşte Nilay Deniz'in tatilinden o görüntüleri.

15.06.2021 09:29 - Son Güncelleme: 15.06.2021 09:29
Nilay Deniz beyaz bikinisiyle havuz başında yaktı geçti bunalınca serin sulara daldı! Eşinden boşanan Kahraman Babam'ın yıldızı...

Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık evliliğini bitiren güzel oyuncu Nilay Deniz (28), başrolünde oynadığı dizinin çekimlere ara vermesiyle soluğu arkadaşıyla birlikte Bodrum'da aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nilay Deniz beyaz bikinisiyle havuz başında yaktı geçti bunalınca serin sulara daldı! Eşinden boşanan Kahraman Babam'ın yıldızı...

Geçtiğimiz aylarda Erçin Karabulut'tan boşanan ve ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Nilay Deniz, sezonu Bodrum Yalıkavak'ta açtı.

Nilay Deniz beyaz bikinisiyle havuz başında yaktı geçti bunalınca serin sulara daldı! Eşinden boşanan Kahraman Babam'ın yıldızı...

Aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Nilay Deniz, bir kadın arkadaşıyla tatile çıktı. Havuz başında güneşlenen Deniz, sıcaktan bunalıp havuza atladı.

Nilay Deniz beyaz bikinisiyle havuz başında yaktı geçti bunalınca serin sulara daldı! Eşinden boşanan Kahraman Babam'ın yıldızı...

Düzgün fiziğiyle göz dolduran güzel oyuncunun, 3 günlük Bodrum tatilinin ardından yeni başlayan diziden ayrılacağı öğrenildi.

Nilay Deniz beyaz bikinisiyle havuz başında yaktı geçti bunalınca serin sulara daldı! Eşinden boşanan Kahraman Babam'ın yıldızı...

KISA SÜRE ÖNCE BOŞANDILAR
Öte yandan Nilay Deniz, geçtiğimiz aylarda üç yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'tan boşanmıştı. Deniz, boşanmaden önce, evini ayırmış hatta eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ile fotoğrafları da silmişti.