Nil Karaibrahimgil teknesinde tuvaletini denize yapmıştı annesi, babası Sinan Çetin ise soyunmuştu! Rüzgar Çetin gecelerde yine maskesiz!
Nil Karaibrahimgil teknesinde tuvaletini denize yapmıştı annesi, babası Sinan Çetin ise soyunmuştu! Rüzgar Çetin gecelerde yine maskesiz görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında magazin gündemine bomba gibi düşen skandal görüntülerin ardından Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Bebek'te objektiflere yansıdı. Korona partilerinde defalarca yakalanan Rüzgar Çetin yine maskesiz haliyle dikkat çekti.
SABIKALI AİLE!
Nil Karaibrahimgil teknesinde tuvaletini denize yapmıştı annesi, babası Sinan Çetin ise soyunmuştu! Rüzgar Çetin gecelerde yine maskesiz!
2011 yılında bir barda kavgaya karışıp, beş sene öncede Beşiktaş'ta trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan Rüzgar Çetin, gece hayatına hız kesmeden devam ediyor.
MASKESİZ GECE HAYATINA DEVAM EDİYOR
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in vukuatlarıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki oğlu Rüzgar Çetin, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı. Ünlü ismin maskesiz olması ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. çetin, bebek otel'e gireceği sırada patlayan flaşlar karşısında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İyi seneler" dileyerek, hızlı adımlarla otele giriş yaptı.
"ARTIK DURULDUM"
Aylar önce artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit'te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.
Önce Sinan Çetin soyundu ardından eşi Serdar Erener tuvaletini yapmıştı... Magazin gündeminde günlerce yer alan skandal görüntüler hakkında Nil Karaibrahimgil ilk kez konuşmuş ve bakın neler söylemişti...