Nikah şahidi Engin Altan Düzyatan’dı! Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin eski eşi oyuncu çıktı! Meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla 2 yıl evli kalmış...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'e karşı yarı final için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın yıldızlarından Gizem Örge, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Filenin Sultanları'ndan Örge'nin hayatı da merak edildi. Aslen Ankaralı olan 31 yaşındaki milli sporcunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanların ise ağızları açık kaldı. Örge'nin bir dönem Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Gizem Örge 2 yıl hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...