Nikah şahidi Engin Altan Düzyatan’dı! Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin eski eşi oyuncu çıktı! Meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla 2 yıl evli kalmış...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'e karşı yarı final için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın yıldızlarından Gizem Örge, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Filenin Sultanları'ndan Örge'nin hayatı da merak edildi. Aslen Ankaralı olan 31 yaşındaki milli sporcunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanların ise ağızları açık kaldı. Örge'nin bir dönem Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Gizem Örge 2 yıl hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final için Çin'le karşı karşıya geldi. Sahada sergilediği performansla dikkat çeken Gizem Örge ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Bunun üzerine aslen Ankaralı olan 31 yaşındaki milli sporcunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
GİZEM ÖRGE KİMDİR?
Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı.