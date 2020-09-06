Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması! Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu...
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun corona virüse yakalanmasının ardından, sevenleri büyük bir üzüntü içerisine girmiş ve 'Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?' sorusu günden güne merak edilmişti. Son dakika haberi Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan geldi. Nihat Hatipoğlu korona virüsü atlattı mı? İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin son dakika bilgileri...
COVID 19'a yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan son dakika haberi geldi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylar Doktor Ersin Günay'dan geldi. Türkiye'nin en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Bu bilgiler sonrasında sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda" şeklinde iddialar yer aldı. Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?
NİHAT HOCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı. Uçankuş'un haberine göre Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.
"HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ"
"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin."