Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'la paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Baba oğul oyun oynadı anne Arzu Doğan çekti görenler: "Nihat Doğan'ın ikizini doğurmuş"
Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'la paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Baba oğul oyun oynadı anne Arzu Doğan çekti. Nihat Doğan ile oğlunu görenler, "Nihat Doğan'ın ikizini doğurmuş" yorumları yapıyor. Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile geçtiğimiz yaz evlendi. Gizli saklı ve apar topar kıyılan nikahın nedeninin Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olması olduğu ileri sürülü ve iddialar doğru çıktı. Ocak ayında ilk evladı olan oğlu Amin Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan, oğlu ve eşi ile sosyal medya gündeminden düşmüyor.
Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'la paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Baba oğul oyun oynadı anne Arzu Doğan çekti. Onları görenler: "Nihat Doğan'ın ikizini doğurmuş" "Aynı babası" yorumları yaptı.
Eski aşkları, polemikleri, 'güzellik merkezini batırdı' iddiaları derken son dönemde gündemden düşmeyen Nihat Doğan geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenmişti.
İranlı hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan 'kuliste Bahar Candan'ın annesiyle cinsel ilişkiye girdi' iddiası günlerce konuşulmuş hatta Nihat Doğan'dan gelecek olan açıklama dikkat çekmişti.
Nihat Doğan ile kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Bahar Candan'ın annesi... (Fotoğraftaki sarı sarçlı kadın)
İddiaların ortaya tıldığı dönemlerde Nihat Doğan'ın eşinin karnı burnundaydı ve bir başka iddiaya göre Arzu Doğan evi terk etmişti. Ancak çift iddiaları mutlu pozlarıyla adeta yalanlamıştı.