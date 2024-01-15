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Nihat Doğan’ın oğlu Amin Badikan 1 yaşında "Allah'ın bana bu dünyadaki en güzel hediyesi" İşte Amin Badikan'ın son hali

İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, geçen, Ocak ayında Badikan adını verdiği oğluna kavuştu... Amin Badikan önceki gün 1 yaşında baştı. Doğan ailesi, Amin Badikan'ın yaş gününü bütyük bir organizasyonlar kutladı. İşte bu özel günden kareler.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 15:42 Güncelleme 15 Ocak 2024, 15:52
Nihat Doğan’ın oğlu Amin Badikan 1 yaşında Allah’ın bana bu dünyadaki en güzel hediyesi İşte Amin Badikan’ın son hali 1

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Sürpriz nikahtan kısa bir süre sonra ise Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Nihat Doğan’ın oğlu Amin Badikan 1 yaşında Allah’ın bana bu dünyadaki en güzel hediyesi İşte Amin Badikan’ın son hali 2

Ünlü çift, Ocak ayında da Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Nihat Doğan’ın oğlu Amin Badikan 1 yaşında Allah’ın bana bu dünyadaki en güzel hediyesi İşte Amin Badikan’ın son hali 3

Ünlü çiftin oğulları Amin Badikan önceki gün 1 yaşında bastı.

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