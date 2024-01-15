İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, geçen, Ocak ayında Badikan adını verdiği oğluna kavuştu... Amin Badikan önceki gün 1 yaşında baştı. Doğan ailesi, Amin Badikan'ın yaş gününü bütyük bir organizasyonlar kutladı. İşte bu özel günden kareler.
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Sürpriz nikahtan kısa bir süre sonra ise Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
Ünlü çift, Ocak ayında da Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ünlü çiftin oğulları Amin Badikan önceki gün 1 yaşında bastı.