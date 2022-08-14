Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri... 3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti!
Nihat Doğan'ın hayranı ile evleneceğinin ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Düğünden videolar paylaşan türkücünün yakınları onlarca kişinin ortasında ateş açmış ve Doğan umursamadan halay çekmeye devam etmesi ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Edinilen son bilgiye göre havaya ateş ederek skandal görüntülere imza atan kişi İstanbul Jandarma Komutanlığınca yakalandı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Öte yandan çiftten yeni paylaşımlar geldi. 46 yaşındaki ünlü türkücü eşi ile olan düğün fotoğraflarını paylaştı. Yorum ve beğeni yağdı.
14.08.2022 13:14 - Son Güncelleme: 14.08.2022 13:14
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü türkücü Nihat Doğan, herkesi çevresini şaşkına çevirecek bir adım attı.
DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ EDİLDİ
Ortaya çıkan görüntülerde düğünde Nihat Doğan, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.