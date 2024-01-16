Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan bebeğinin dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı! Oğlunun hastalığını ilk kez açıkladı

Nihat Doğan, İranlı hayranız Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine girdi ve çiftin Amin Badıkan adını verdikleri bir oğulları oldu. Badıkan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, önceki gün oğullarının 1. yaş gününü kutladı. Doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Arzu Doğan'a oğlunun burnuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Doğan ise yapılan yorumlara daha fazla dayanamayarak Instagram sayfasında bir açıklama yaptı ve bebeğinin hastalığını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...