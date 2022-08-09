Nihat Doğan evlendi! Gizli saklı nikah kıydı meğer hayranı olan eşi 3 aylık hamileymiş... Serpil Çakmaklı'nın kürtaj itirafı yeniden gündemde
Nihat Doğan evlendi! Gizli saklı nikah kıydı meğer hayranı olan eşi 3 aylık hamileymiş... Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Serpil Çakmaklı'nın kürtaj itirafı yeniden gündemde yerini buldu. Henüz 17 yaşındayken hayatının en çapkın dönemini yaşamıştı Nihat Doğan... Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan'ın eşi ortaya çıktı. İşte detaylar...
GİZLİ SAKLI EVLENDİ
Nihat Doğan evlendi! Gizli saklı nikah kıydı meğer hayranı olan eşi 3 aylık hamileymiş... Bomba haberin ardından Serpil Çakmaklı'nın kürtaj itirafı yeniden gündemde yer buldu.
Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı.
Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.
Hürriyet'in haberine göre Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.