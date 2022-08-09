Nihat Doğan evlendi! Gizli saklı nikah kıydı meğer hayranı olan eşi 3 aylık hamileymiş... Serpil Çakmaklı’nın kürtaj itirafı yeniden gündemde

Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı.