Nihal Yalçın'la gerilim yaşayan Tamer Karadağlı'dan yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı!
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın ile yaşadığı diyalog gündem olan Tamer Karadağlı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Karadağlı, "Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim. Oyunculuğunu beğendiğim bir kişiye ödül vermeye gittim." dedi. Karadağlı konuşmasında ayrıca, "Ben oraya oyunculuğunu beğendiğim bir kişiye ödül vermeye gittim. Ahmet Mümtaz Taylan'ın dediği gibi ona herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı!" ifadelerini kullandı.
Zuhal filmindeki rolüyle 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşmasını keserek, elindeki ödülü uzatması gündem olan Tamer Karadağlı, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olarak olayı anlattı. Ali Eyüboğlu'nun yorumlarıyla katıldığı, Seher Kılıç'ın sunduğu programda sorulara cevap veren 54 yaşındaki oyuncu "Nihal Yalçın'a gıcık falan değilim. Tam tersine çok beğendiğim bir oyuncu. Ortak tanıdığımızla yıllar önce haber göndermiştim. Onun oyunculuğunu çok beğendiğim için. Çok başarılı bir oyuncu olarak görüyorum" dedi.
SAHNEDEKİ TAVIRLARIN ALT METNİ
"Beni sahneye çağırdılar ödülü aldım, kendisinin gelmesini bekledim. Görüntülerde de var. Sahneye geldiği anda ödülü vermeye teşebbüs ediyorum. Ama bize hiç merhaba demeden bir anda arkasını dönüp konuşmaya başladı. Geriye çekildim ve dinlemeye başladım. Benim beklediğim bütün ünyada olduğu gibi ödülünü alıp teşekkür edip konuşmasını yapmasıydı. Müdahale edecek sunucular var ama kimse müdahale etmedi. Ben de arkada tuzluk gibi beklemeye başladım. Derdim gerçekten ödülle fotoğraf vermesiydi. Ödülle birlikte konuşmasını yapmasıydı. Siyasi kimliğini düşünerek hareket etmedim…"
'MİMİKLERİMİ GİZLEYEMEDİM…'
"Benimle göz kontağı bile kurmadı. Benim derdim zaten ödülünü verip alkışlayıp sahneden inmekti. Organizasyonda zaten ödülü verenler bir konuşma yapmıyor. Jüri üyeleri konuşma yapıyor. Benim şaşırdığım noktalar esprileriydi. 'İnanmıyordum ödülü alacağıma demek ki rakiplerim çok kötüymüş', 'Seneye de erkek oyuncu dalında aday olmak istiyorum' deyince onlara şaşırdım. Oscar veya Emmy ödüllerine de baktığımızda ödülü alan kişi diğer adaylara da teşekkür eder, burada tam tersi bir şey oldu. Bu biraz tuhaf geldi. Mimiklerimi gizleyemedim. Konuşmasını kesip girmek de istemedim. Boşluğunu bulup ödülünü verip geri çekildim. Onun üstüne 'Kim verdi bu ödülü, sus mu dediniz?' dedi."
KADIN DÜŞMANLIĞI
"Bu kadın düşmanlığı gibi ifadelerin kapak olduğunu kitabın içinin farklı olduğunu düşünüyorum. Ödülünü vermiş olmam beni kadın düşmanı mı yapıyor? Eski karıma mı şiddet uygulamışım? Kızıma, anneme mi düşmanlık yapmışım? Bunu anlayabilmek mümkün değil. İlk başta konuşmaların üzerinde durmadım. İki üç gün konuşulur biter diye düşündüm. Ama bu bir nefret söylemine doğru dönmeye başlayınca işin içine siyasi isimler de girmeye başladı. Sahip çıkan isimlere baktığımızda da başka soru işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor."
"BENİMLE DALGA GEÇEN BİR VİDEO ÇEKMİŞLER"
"Dün benimle dalga geçen bir video çekmişler. Daha önce yapım sorumlusu olarak birlikte çalıştığım Zeynep Ocak ile. Onu aradım. 'Çok beğendiğim bir oyuncu. Ben politik bir taraftan bakmıyorum' dedim. O da 'Orası politik bir yer. Keşke 15 dcakika konuşsaydı. Biz bunun için uğraşıyoruz. Size olan tavır şimdiye kadar sizin sembolize ettiğiniz karakterler (Çocuklar Duymasın-Haluk, Göktürk Albay) yüzünden. Bunun üzerine Kürt kökenli bir oyuncuya ödülü siz verince bu yüzden tepki topladınız' dedi."