Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı
Nihal Candan'ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bu Tarz Benim Tarzım programıyla adını duyuran ve ardından Survivor 2016 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Nihal Candan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Candan, o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirerek verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. İşte Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'ın görenleri şaşkına çeviren o paylaşımı...
09.03.2022 18:33 - Son Güncelleme: 09.03.2022 18:33
Bu Tarz Benim Tarzım programıyla adını duyuran ve ardından Survivor 2016 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Nihal Candan, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.
Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirerek verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.