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Haberler Magazin Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı

Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı

Nihal Candan'ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bu Tarz Benim Tarzım programıyla adını duyuran ve ardından Survivor 2016 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Nihal Candan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Candan, o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirerek verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. İşte Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'ın görenleri şaşkına çeviren o paylaşımı...

09.03.2022 18:33 - Son Güncelleme: 09.03.2022 18:33
Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı

Bu Tarz Benim Tarzım programıyla adını duyuran ve ardından Survivor 2016 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Nihal Candan, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Candan, o pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı

Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirerek verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı

Söz konusu paylaşım, birçok Instagram hesabı tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Nihal Candan’ın yarı çıplak paylaşımı olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal bornozunu indirip poz verdi gören şaştı kaldı

Fenomen ismin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemezken yaptıkları yorumlarla Candan'ı eleştirdi.

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