Nihal Candan sınır tanımadı! Yataktan çırılçıplak paylaştı! Peş peşe yayınlayan Nihal’in sosyal medyaya damga vurdu
Nihal Candan sınır tanımadı! Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Candan, çok konuşulan paylaşımlarına yenilerini ekledi. İlk olarak Instagram'ın hikaye kısmında yatakta verdiği çıplak pozu yayınlayan Candan, ardından sarı elbisesiyle pozlarını yayınladı. Elbisesinin içine iç çamaşırı giymemesi ise bir kısım sosyal medya kullanıcısının dikkatinden kaçmadı ve tepki çekti.
16.05.2022 18:32 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:38
İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kesimlere duyuran Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.