Nihal Candan kalça paylaşımıyla tepki çekmişti! Bu kez de küvetten çırılçıplak paylaştı yorum üstüne yorum yağdı: "Aaa o şeftali ne?"
Nihal Candan kalça paylaşımıyla tepki çekmişti! Bu kez de küvetten çırılçıplak paylaştı sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı... 2 sene önce Murat Boz itirafı ile gündeme bomba gibi düşmüştü Nihal... Açıklamaları ve sosyal medya pozlarıyla adından sık sık adından söz ettiren Nihal Candan Instagram videosu ile sosyal medya gündeminde. Önceki gün kalça paylaşımı yapan Nihal bu kez de küvetten paylaştığı video ile tepki çekti. Candan'a, "Aaa o şeftali ne?" , "Senin annen baban yok mu?" şeklinde mesajlar yağdı...
10.03.2022 17:15 - Son Güncelleme: 10.03.2022 17:58
"AAA O ŞEFTALİ NE?"
Nihal Candan kalça paylaşımıyla önceki gün tepki çekmişti! Bu kez de küvetten çırılçıplak paylaştı, yorum üstüne yorum yağdı...
Stil yarışması ile adını duyuran Bahar Candan - Nihal Candan kardeşler, skandallarla sık sık gündeme geliyor.
Önceki gün kalça kaldırma işlemi yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Nihal Candan, videoya şeftali emojisi koydu