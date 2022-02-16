Nihal Candan açıldıkça açıldı! Sınır tanımayan Nihal iç çamaşırını gösterdiği paylaşımıyla olay oldu görenler şaştı kaldı
Nihal Candan açıldıkça açıldı! Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını duyuran ve ardından Survivor 2016 sezonunda Gönüllüler Takımı'nda yer alan Nihal Candan, ekran maceralarının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. İddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Candan, gelen tepkilere aldırış etmeden aynı tarz paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Candan, tepki çeken o paylaşımlarına yenilerini ekledi. Önce bornozuyla kamere karşısına geçen Candan, daha sonra iç çamaşırını gösterdiği paylaşımla çok konuşuldu. İşte Nihal Candan'ın o paylaşımları...
16.02.2022 19:13
- Son Güncelleme: 16.02.2022 19:13
Nihal Candan, yarışmacı olarak katıldığı Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Daha sonra ardından Survivor 2016 sezonunda da Gönüllüler Takımı'nda yer alan Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmişti.
Geçtiğimiz günlerde mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları takipçilerinin beğenisine sunan Nihal Candan, bu kez Instagram hesabından bornozlu ve iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.