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Haberler Magazin Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı

Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı

Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! İşte Benim Stilim adlı programla adını duyuran ve kardeşi Bahar Candan ile sık sık magazinde gündem olan Nihal Candan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Candan, bu sefer kıyafetsiz pozlarıyla çok konuşuldu. Candan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Nihal Candan'ın göreni şaşkına çeviren o paylaşımı...

22.02.2022 19:04 - Son Güncelleme: 22.02.2022 19:10
Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı

İşte Benim Stilim adlı programla adını duyuran Nihal Candan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı

İddialı pozlarıyla gündeme gelen Candan, bu kez sınırları zorladı. Takipçilerinin karşısına kıyafetsiz çıkan Candan, görenleri şaşkına çevirdi.

Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı

Saçları yapıldığı anları kayıt altına alan Candan, üzerinden düşmek üzere olan bir havluyla poz verdiği anları sosyal medyasında saniye saniye yayınladı.

Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı

Candan'ın o paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok Instagram kullanıcısı ünlü ismi eleştirdi.

Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı

İşte Nihal Candan'ın o paylaşımı...

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