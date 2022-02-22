Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! Bahar Candan’ın ablası Nihal görenleri şaşkına çevirdi sosyal medya çalkalandı
Nihal Candan abarttı çıplak paylaşımıyla olay oldu! İşte Benim Stilim adlı programla adını duyuran ve kardeşi Bahar Candan ile sık sık magazinde gündem olan Nihal Candan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Candan, bu sefer kıyafetsiz pozlarıyla çok konuşuldu. Candan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Nihal Candan'ın göreni şaşkına çeviren o paylaşımı...
22.02.2022 19:04 - Son Güncelleme: 22.02.2022 19:10
İşte Benim Stilim adlı programla adını duyuran Nihal Candan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.